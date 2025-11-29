【欧州年度代表馬が参戦】11月30日（日）、東京競馬場で３歳以上馬によるＧ?ジャパンＣ（芝2400ｍ）が行なわれる。有馬記念と並んで１着の賞金が５億円、古馬中長距離戦線の最高峰レースに位置づけられているこのレース。今年もすばらしいメンバーが揃った。出走予定の外国馬は１頭だが、そのカランダガン（フランス）が超大物。今年の欧州年度代表馬に選出され、最新の世界ランキングでトップに立っている。日本馬にとって