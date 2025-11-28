Stellantisジャパン株式会社は、ジープのスモールSUV「Renegade」をベースにした限定車「Jeep® Renegade North Star Edition」を発表した。 同モデルは、ジープ初採用となる高強度ファブリック素材の専用シートや、新色「テクノグリーン」のボディカラーを採用し、耐久性と洗練性を兼ね備えた仕様となっている。150台限定で、2025年12月13日より全国の正規ディーラー