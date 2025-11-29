子どもが不登校・ひきこもりになる親の特徴はあるのか。不登校ひきこもり専門カウンセラーのそたろうさんは「子どもが不登校やひきこもりになったり、問題を長期化させてしまう親御さんには、共通点がある。特に真面目で一生懸命な親御さんほど、その傾向が強い」という――。写真＝iStock.com／takasuu※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／takasuu■専門カウンセラーが見てきた「親の共通点」これまで8000回以上、お子さん