ディスレクシア（読字障害）を持つ、高卒のアルミ製品セールスマンだったゲイリー・コーンは、どうやって「ウォール街の王」に上り詰めたのか。ジャーナリストのマルコム・グラッドウェルさんは「ディスレクシアは、もっともいい方向に働けば、そうでなければ埋もれていたスキルを磨かざるをえない状況をつくってくれる」という――。（第2回／全3回）※本稿は、マルコム・グラッドウェル『David and Goliath絶対強者をうち破れ