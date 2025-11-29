11月27日に行なわれたヨーロッパリーグ（EL）のリーグフェーズ第５節で、セルティックは敵地でフェイエノールトと対戦し、３−１の逆転勝利を収めた。ピッチの上では４人の日本人選手が躍動した。上田綺世がフェイエノールトの先制弾を蹴り込み、セルティックの旗手怜央は１ゴール・１アシスト、前田大然が２アシストと、アタッカー陣が数字を残した。そしてフェイエノールトのディフェンスリーダー渡辺剛は、山梨学院大付属高