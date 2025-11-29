「地方の実家が空き家状態になったため、空き家バンクで1円譲渡した」というケースは、今や珍しくありません。所有コストをなくし、誰かに再活用してもらえるメリットがある一方で、譲渡後に「固定資産税が滞納されていた」と発覚し、30万円もの請求が届いたらどうすればいいのでしょうか。 この記事では、空き家を1円で譲渡した場合に発覚する「過去の固定資産税の未納分」は誰が支払うべきか、法律上の考え方や注意点