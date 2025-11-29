野球スキルコーチ・菊池タクトさんが推奨する“前の手ヒッティング”正しいスイング軌道を作り出すには、バットを扱う腕の使い方が重要になる。野球スキルコーチの菊池タクトさんは「打率を残すにはスイング軌道が大切」と説明。ソフトバンクでも指導する敏腕指導者が、投手側の手である「ボトムハンド」（バットを握った際に下にくる手、右打者なら左手）の適切な使い方を紹介している。多くの少年少女が陥りがちな「ゴロばか