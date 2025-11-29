『ペリリュー −楽園のゲルニカ−』（12月5日公開）太平洋戦争末期の昭和19年。21歳の日本兵・田丸均（声：板垣李光人）は、南国の美しい島・パラオのペリリュー島にいた。漫画家志望の田丸はその才能を買われ、亡くなった仲間の最期の雄姿を遺族に向けて書き記す「功績係」という任務に就いた。やがて米軍の猛攻が始まり、日本軍は追い詰められていく。いつ死ぬか分からない恐怖、飢えや渇き、伝染病にも襲われ、極限状態に追