氷川きよしが座長を務める「氷川きよし特別公演」が2026年1月31日に明治座で開幕する。本作は、氷川のヒット曲「白雲の城」をモチーフにした芝居と、劇場ならではの特別構成でお届けするコンサートの豪華2本立てで贈る公演。2022年の座長公演では18世紀のフランスを舞台にした斬新な芝居が好評を博したが、今回は原点に帰り、氷川が正統派の時代劇に挑戦する。氷川に休養期間に感じたことや本作への意気込みなどを聞いた。−2022