◆第５６回日本少年野球春季全国大会・栃木県支部予選予選▽準決勝那須野ケ原ボーイズ９―３栃木ボーイズ（１１月６日・栃木県総合運動公園Ｃ球場）▽決勝那須野ケ原ボーイズ２―０県央宇都宮ボーイズ（１１月１６日・エイジェックスタジアム）来年３月開催の第５６回春季全国大会の支部予選が各地で行われた。栃木県支部は那須野ケ原ボーイズが０４年以来、２２年ぶり２度目の出場を決めた。※※※