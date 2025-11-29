◆第５６回日本少年野球春季全国大会・茨城県支部予選▽決勝江戸崎ボーイズ７―０日立ボーイズ＝６回コールド＝（１１月１６日・晴天スタジアム美浦）来年３月開催の第５６回春季全国大会の支部予選が各地で行われた。江戸崎ボーイズ（茨城）は２年ぶり７度目の春季全国大会出場となる。※※※昨年は５年連続出場を阻まれた日立との頂上決戦で江戸崎がリベンジを果たし、２年ぶりの全国切符を勝ち取った