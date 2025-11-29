米オープンＡＩの対話型ＡＩ（人工知能）サービス「チャットＧＰＴ」が公開されてから３０日で３年となる。１週間あたりの利用者は８億人を超え、生成ＡＩブームの象徴的な存在となった。一方、利用者の自殺や著作権侵害など課題も山積している。「２０３０年までに売上高数千億ドル（数十兆円）規模の企業となるだろう」。オープンＡＩのサム・アルトマン最高経営責任者（ＣＥＯ）は今月、ＳＮＳへの投稿で宣言した。現在は利