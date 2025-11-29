男子5000メートルリレー予選宮田将吾（右）からタッチを受ける吉永一貴＝ドルドレヒト（共同）【ドルドレヒト（オランダ）共同】スピードスケート・ショートトラックのミラノ・コルティナ冬季五輪予選を兼ねたワールドツアー（WT）第4戦は28日、オランダのドルドレヒトで行われ、男子5000メートルリレーの日本は準決勝に進んだ。1000メートルで宮田将吾（日本通運）と吉永一貴（トヨタ自動車）が準々決勝に進出した。女子150