ヨーロッパの航空機大手「エアバス」はA320シリーズについて不具合が見つかったと発表しました。6000機に影響が出る見込みだということです。エアバスは28日、A320シリーズについて、強い太陽の放射によって飛行の制御に必要なデータが破損する可能性があることが判明したと発表しました。航空会社に対し、速やかに予防的措置を講じるよう求めています。現在運航している「かなりの数の機体」に影響が出るとしていて、ロイター通信