私はセイラ（34）。小1の男の子と幼稚園児の女の子の2人を育てています。むかし祖母が暮らしていた実家のとなりの土地に「家を建てたら？」と母が提案してくれました。それはちょうど長男が生まれたころ。そしてその土地に家を建てたので、私も子どもたちも家を行き来しています。両親は子どもたちの面倒をよく見てくれるので、私は気兼ねなく仕事をしたり趣味をしたりと、毎日が充実しています。そんな母の誕生日だから、今年は豪