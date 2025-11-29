「体をシャキッとさせたい」「眠気を吹き飛ばしたい」そんな時に飲むコーヒー。しかし、それは知らないうちにただの「ドーピング」をしているだけかもしれない。今一度、知っておきたいカフェインと自律神経の関係性とは。【画像】ついつい何杯も飲んでしまうコーヒーだが医師である小池雅美氏の初の書籍『気分の9割は血糖値』より一部を抜粋・再構成し、カフェインがもたらす作用について解説する