表の見方速報値含む。増減率は前年同月比％。▲はマイナス。鉱工業指数、消費者物価指数は2020年を100。消費者物価指数、貸出約定平均金利、有効求人倍率の比較数字は前月の実数。鉱工業指数、有効求人倍率は季節調整値。外国人入国者数にはクルーズ船を含まない。「−」は未発表。