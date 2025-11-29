タレントの小倉優子（42）が29日までに、自身のインスタグラムを更新。キュートなオフショットを披露した。「ロケで兵庫県へ」と書き出した小倉。ロケ終わりのプライベート写真をアップした。「お腹いっぱいだったけど、帰りの空港でみんなで餃子を食べました！」と報告。「餃子は別腹ですね笑」と添えて餃子とのキュートな“2ショット”を掲載した。ファンからは「今日も可愛いですね」「永遠にかわいい」「食べ方かわい