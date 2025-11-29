【その他の画像・動画等を元記事で観る】「春を告げる」による2020年のデビューから今年で5年を迎えたyama。デビュー5周年というタイミングで、5年間の活動の中で見つけた音楽、そして自身のルーツと向き合った音楽を詰め込んだコンセプトEP「C.U.T」を2026年3月18日に配信リリースすることが決定した。さらに、2025年12月3日に先行配信シングル「TWILIGHT」を配信リリースする。自分自身の音楽と向き合う中で見つけた3つのキーワ