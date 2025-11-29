今日29日の日中は全国的に晴れる見込み。北日本で吹いている強い風も、次第に収まる。気温は、関東や北陸、東北、北海道では前日ほど上がらない所がほとんど。日なたでも空気が冷たく感じられそう。全国的に晴れ北日本の風も収まる日本付近は、西から高気圧に覆われるでしょう。沖縄と九州、四国は、おおむね晴れそうです。多少雲がかかっても、天気の崩れはないでしょう。空の様子を気にせずに、お出かけできそうです。中国地方