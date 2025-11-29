元「モーニング娘。」のメンバーでタレントの辻希美さんと俳優の杉浦太陽さんの長女・希空さんが2025年11月26日、自身のインスタグラムを更新。「18歳になりました」と誕生日を報告した。「最高の誕生日を過ごせて幸せです」18歳を迎えた希空さんは、「活動を始めてから1年が経ち、色々な方に支えてもらいながらこの1年間を過ごす事が出来たと感じています。これからもっと新しい事に挑戦していきたいと思っているので皆さん応援宜