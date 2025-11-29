国道107号の「大石トンネル」が開通国道107号の大石トンネル（全長約1420m）が、2025年11月30日（日）15時に開通します。【本復旧】国道107号「大石トンネル」の開通ルートを見る（地図）国道107号は、太平洋側の岩手県大船渡市と日本海側の秋田県由利本荘市を東西に結ぶ道路です。このうち途中の岩手県西和賀町では、2021年5月の地震で大規模な地滑りが発生し、国道が全面通行止めに。その後、地滑り箇所を迂回するように応