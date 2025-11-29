◆楽天イーグルスカップ中学硬式野球大会２０２５Ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙ長栄工業▽１回戦郡山ボーイズ５―０塩釜中央リトルシニア（１１月１５日・楽天モバイルパーク宮城）▽準々決勝仙台太白リトルシニア７―６郡山ボーイズ＝６回時間切れ＝（１１月１６日・蔵王球場）◇楽天イーグルスカップ中学硬式野球大会２０２５東北の中学硬式野球ＮＯ１を決める「楽天イーグルスカップ中学硬式野球大会２０２５Ｓｕｐ