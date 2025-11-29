来週の米主要企業決算セールスフォース （）は予想1株利益、単位:ドル 3日（水） セールスフォース（2.86） ダラー・ツリー（1.11） メーシーズ（-0.16） 4日（木） クローガー（1.05） ＨＰエンタープライズ（0.58） ダラー・ゼネラル（0.92） 5日（金） ルルレモン（2.21） ※予定は変更になる場合があります