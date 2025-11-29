◆楽天イーグルスカップ中学硬式野球大会２０２５Ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙ長栄工業▽１回戦宮城仙北ボーイズ１１ｘ―１０秋田北リトルシニア＝７回タイブレーク＝（１１月１５日・楽天モバイルパーク宮城）東北の中学硬式野球ＮＯ１を決める「楽天イーグルスカップ中学硬式野球大会２０２５Ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙ長栄工業」が１５日に開幕した。宮城仙北ボーイズは初戦は劇的なサヨナラ勝ちも４強進出も東北楽天