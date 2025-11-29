週末が明るく・楽しくなる情報をお届けする「シューイチ★セブン」今回は、東京ディズニーリゾートが1年で最もキラキラする「ディズニー・クリスマス」を特集！今年初登場のクリスマス限定パレードに大興奮するゲストや冬の名物イベントの楽しみ方を徹底調査します！《出演》松丸亮吾（謎解きクリエイター）辻岡義堂（日本テレビアナウンサー）《紹介した内容》☆冬のスペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」期間：2025年11