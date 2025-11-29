モグライダー・芝大輔が、幼少期にふと母親を見て感じた「母も自分の人生の主役である」という哲学的な気づきについて語った。11月26日（水）に配信されたテレ朝Podcast『永野とモグライダー芝のぐるり遠回り』。番組の中で永野が「自分を主人公だと思って生きてき過ぎた」と反省するなか、芝は幼少期にふと母親を見たときのエピソードを切り出す。当時、自分や父親には「自分が主役の毎日を送っている」という感覚を覚えたという