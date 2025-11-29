昨今、職場でいじめやハラスメントを受けたことを上司に相談しても「解決しなかった」ったいう声は多い。一体どうするのがいいのか？実体験を描いた、尾持トモ(＠o0omotitomo0o)さんの『人生崩壊〜会社ぐるみのいじめで苦手な人と無理やり付き合わされました』を紹介するとともに、当時の話を聞く。【漫画】本編を読む■いじめやパワハラを進言しても「悪気はなかった」とごまかされる職場3P-4尾持さんの入社した会社は、なかなか