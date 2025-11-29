習い事の友だちから届いた、人生初の「手紙」。しかし、その中身を見た娘は、一瞬で顔色を曇らせて……？ 友人が、体験談を語ってくれました。 初めての「友だちからの手紙」 小学生の娘はグループのエレクトーン教室に通っています。 娘は元々おとなしいタイプで、特に習い事の場では自分から話しかける事もなく、いわゆる“友だち”と呼べる子はいませんでした。 そんなある日。 娘は同じレッスンにいる、ほ