読売ジャイアンツが11月24日、Xを更新。浅野翔吾（21）の誕生日を祝った。 「Happy Birthday11月24日は浅野翔吾選手の21歳の誕生日ですおめでとうございます」と投稿されたのは、浅野が腕を組んでカメラを見つめている画像。浅野は目を細め、歯を見せて笑うユーモラスな表情を見せつけた。 【画像】腕を組み、ユーモラスな表情を見せる浅野翔吾（画像は読売巨人軍（ジャイアンツ） Xより引用）