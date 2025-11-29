元CBCアナウンサーの阿部恵氏は「緩急」や「間」を取り入れるだけで、聞き手の集中力は劇的に変わると指摘する。もし、あなたが会議で話し始めると眠ってしまう社員が続出しているなら、内容ではなく「話し方」に原因があるのかもしれない。※本稿は、スピーチコンサルタントの阿部 恵『きちんと伝わる説明の「型」と「コツ」』（三笠書房）の一部を抜粋・編集したものです。聞いていると睡魔に襲われる…眠りに誘ってしまう人の話