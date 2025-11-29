【その他の画像・動画等を元記事で観る】 竹内涼真と町田啓太がW主演するNetflix映画『10DANCE（テンダンス）』が、12月18日に世界配信。このたび、情熱凝縮の新場面写真が一挙解禁された。 ■情熱と躍動感あふれるカットが到着 先日初の予告映像とキーアートが解禁されると、日本のNetflix公式SNSでは1,600万以上のインプレッションを獲得、USのNetflix公式SNSのインプレッションも800万回を突破、インドネシア・