― ダウは289ドル高と5日続伸、根強い米利下げ期待を背景とした買いが続く ― ＮＹダウ 47716.42 ( +289.30 ) Ｓ＆Ｐ500 6849.09 ( +36.48 ) ＮＡＳＤＡＱ 23365.69 ( +151.00 ) 米10年債利回り4.014 ( +0.018 ) ＮＹ(WTI)原油 58.55 ( -0.10 ) ＮＹ金 4254.9 ( +52.6 ) ＶＩＸ指数16.35 ( -0.86 ) シカゴ日経225先物 (円建て)50230 ( -20 ) シカゴ日経225