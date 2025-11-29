國學院大學の前田康弘監督や主将の上原琉翔選手(4年)、野中恒亨選手(3年)が25日、「ADIDAS EKIDEN DAY」に出席。指揮官は選手のトークショーを聞いて、「チームは非常にいい循環が回っていますね」と笑顔をのぞかせました。“靴と会話”絶好調・野中選手のシューズ話に前田監督「陸上IQがめちゃくちゃ高い」今季絶好調なのが野中選手です。10月の出雲駅伝で留学生と互角の戦いを繰り広げ、3区で区間2位。11月の全日本大学駅伝では