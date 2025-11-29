宮崎のFW橋本啓吾は今季33試合25得点で得点ランク独走佳境に入ったJリーグの戦いの中、J3で爆発的な得点力を見せているストライカーが注目されている。テゲバジャーロ宮崎のFW橋本啓吾は、今季リーグ33試合に出場して25ゴールという強烈な数字を残している。大阪商業大学から2021年に宮崎へ加入した橋本は、4シーズン目となった昨季に36試合12ゴールと得点力を開花させた。そして今季はさらにゴールを量産。8月16日に行われた