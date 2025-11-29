民族衣装姿で並ぶ少数民族アカの人たち＝2025年8月、タイ・メーチャンタイ（共同）タイで2025年9月、少数民族保護法が初めて施行された。山岳地帯を中心に60以上の少数民族約600万人が暮らすとされ、国籍付与や土地使用を巡って不平等な状態に置かれた歴史がある。貧困をしのぐ手段として麻薬の原料となるケシを栽培していたことも長く問題となり、王室の支援などで転作が進んだ。国の経済発展に比例して権利保護の意識が広がり