ライプチヒ戦で競り合うボルシアMGの町野（右）＝メンヘングラッドバッハ（共同）【メンヘングラッドバッハ（ドイツ）共同】サッカーのドイツ1部リーグで28日、ボルシアMGの町野修斗はホームのライプチヒ戦で後半28分から出場した。試合は0―0で引き分けた。