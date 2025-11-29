トヨタ自動車が勇退選手を発表社会人野球のトヨタ自動車は28日、今年度の勇退選手を発表。在籍10年目だった河原右京内野手が勇退となった。大阪桐蔭高時代には1年秋から4番に座るなど活躍。輝かしいキャリアに幕を下ろした。高校時代は甲子園は2年春に出場。3年夏は大阪大会準優勝だった。同学年には山足達也（元オリックス、広島）、西田直斗（元阪神）ら、1学年下には藤浪晋太郎（DeNA）らがいた。その後は早大に進学し、4