「首絞め」は家庭内暴力として頻繁に用いられるため、このようなシーンを描いたポルノは有害な影響を与えかねないとして、該当するコンテンツの所持や公開を違法とする法案がイギリスで提出されました。New laws to target online abuse and pornography - GOV.UKhttps://www.gov.uk/government/news/new-laws-to-target-online-abuse-and-pornographyPornography depicting strangulation to become criminal offence in the UK |