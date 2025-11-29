15年続いた河村市政の後を引き継ぎ、広沢市長が誕生して一年。市民税減税の拡大に名古屋城の木造復元。市長が描く名古屋の未来図とは？ 【写真を見る】｢自己評価はつけられない｣ 就任から1年で名古屋･広沢一郎市長を直撃 市民税減税10%への拡大は任期中にできる？名古屋城の木造天守閣復元はいつまでに？ 去年11月、約15年続いた河村市政の後継者として、名古屋市長選に当選した広沢一郎市長。 その看板公約として掲げたのが…