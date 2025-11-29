生まれてから2度目の雪を見ていた猫さん。テンションが上がった結果、飼い主さんもびっくりのまさかの行動に出て…？ 猫さんの可愛いリアクションを収めた投稿は記事執筆時点で15万回再生を記録し、「好奇心旺盛だねw」「戸惑う姿が可愛すぎ」「雪にテンション上がるのは人間のお子ちゃまと一緒だね」といったコメントが寄せられています。 【動画：ネコが『生まれてから２度目の雪』を見た結果→テンションが上がりすぎてしまい