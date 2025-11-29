◆楽天イーグルスカップ中学硬式野球大会２０２５Ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙ長栄工業▽１回戦仙台太白リトルシニア４―１仙台中部ボーイズ（１１月１５日・楽天モバイルパーク宮城）東北の中学硬式野球ＮＯ１を決める「楽天イーグルスカップ中学硬式野球大会２０２５Ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙ長栄工業」が１５日に開幕した。仙台中部ボーイズは初戦敗退した。※※※仙台中部は初戦敗退。来年４月