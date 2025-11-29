女優・のん（32）が29日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。紅葉の絵文字を添えたのん。肩だしのワンピとダークトーンの口紅で大人っぽいオフショットなど複数枚を掲載した。ファンからは「可愛い美しい」「素敵」「カッコいい」「可愛すぎて尊い」「色っぽい」「可愛さと大人の魅力が混在」「のんちゃん、ホント歳取らない」などのコメントが寄せられた。