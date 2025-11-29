衆参両院で少数与党に置かれた状況を踏まえ、就任会見（冒頭の写真）で「困難な船出」と語った高市早苗内閣総理大臣。その船出からの1か月を振り帰りつつ、高市政権がこれからどこへ向かおうとするのかを、永年にわたって日本政治をウォッチしてきた星浩氏（TBSスペシャルコメンテーター）が占う。【写真を見る】「困難な船出」から1か月 高市政権の行方を占う〜高支持率の一方、外交姿勢では危うさも〜【調査情報デジタル】高市早