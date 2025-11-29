ミラノの大聖堂前広場にオープンしたミラノ・コルティナ五輪・パラリンピックのメガストア＝28日（共同）【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪・パラリンピックの公式グッズを販売する「メガストア」が28日、ミラノの代表的な観光名所である大聖堂前の広場にオープンした。1200平方メートルの大規模な店内にはマスコットのぬいぐるみやロゴ入りのアパレル商品など多彩なラインアップをそろえ、来年3月21日まで毎日営業する