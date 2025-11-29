タレントの磯山さやかが２８日、金曜レギュラーを務めるニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜・午前１１時半）を「芋掘り」のため遅刻した。通常は、オープニングでパーソナリティーを務める放送作家の高田文夫氏と金曜レギュラーでタレントの松村邦洋と磯山の３人でトークを展開するが、この日は高田氏と松村の２人で一週間の出来事などを振り返った。１０分ほど経過した時に高田氏が「あれ？誰かいない