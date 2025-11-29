ソフトバンクが台湾プロ野球（ＣＰＢＬ）の味全・徐若熈（シュー・ルオシー）投手と３年契約を結んだと、ヤフー台湾が２９日、伝えた。契約は３年で出来高払いを含め総額９６０万ドル（約１５億円）以上になる模様だ。今季終了後に海外ＦＡ権を行使した最速１５８キロ右腕。ＮＰＢで他に獲得に乗り出していた日本ハムに対し、徐サイドが断りの連絡を入れていた。ソフトバンクは味全でエースを務めた徐を高く評価し、１１月上