エレトレの派生モデルが登場かロータスは、新型のプラグインハイブリッド車（PHEV）を来年1月に世界初公開する予定だ。【画像】ハイブリッド版導入？ ロータス初の大型電動SUV【ロータス・エレトレを詳しく見る】全41枚同社CEOのフェン・チンフェン氏は11月24日の決算説明会で、ロータス初のPHEVは925psを発揮し、エアサスペンションとアクティブスタビライザーを装備して「究極のハンドリング性能」を実現すると述べた。詳細は