日韓ハイブリッドコスメブランドとして人気を集めるLoNLyから、新たに「キャンドルライトジュレティント」がバラエティショップで順次発売されます。ブランドコンセプトである“静けさと美しさ”を、ろうそくの火が消える瞬間の艶めきをイメージしたリップティントに落とし込み、ジュレのような厚みと透明感のある仕上がりを実現。さらにリキッドチーク「シンティランテカラーセラム」や、高級感のあるツヤを演