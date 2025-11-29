「ステーキハウス ブロンコビリー」と「とんかつ かつひろ」は、2026年1月2日（金）から、オリジナルグッズやクーポンが入った2026年の福袋を販売する。【写真】ぽこぽこした立体感がかわいい〜！ブランケットなどグッズ一覧■オリジナルグッズを詰め合わせ今回各店で発売されるのは、オリジナルで制作されたグッズとクーポンがセットになったお得な福袋。「ステーキハウス ブロンコビリー」の福袋には、レジカゴサイズの